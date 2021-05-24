《傳聞》近日網易（０９９９９）股價明顯走強，據聞近日網易繼續增推數十款新遊戲，有
助增加客戶與收入，上周五（２１日）以１８７﹒２元收市，上升４﹒８％，短期有望反覆上試
２００元阻力。
另外，快手（０１０２４）上周五抽升５﹒７％，以２３９﹒８元收市。除了受惠奪得東京
奧運與北京冬奧傳播權之外，據悉快手也發力跨境電商，布局業務新增長點，可在２３０元附近
低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/05/2021 09:01
《傳聞》網易（９９９９）增推新遊戲，快手發力跨境電商
《傳聞》近日網易（０９９９９）股價明顯走強，據聞近日網易繼續增推數十款新遊戲，有
助增加客戶與收入，上周五（２１日）以１８７﹒２元收市，上升４﹒８％，短期有望反覆上試
２００元阻力。
另外，快手（０１０２４）上周五抽升５﹒７％，以２３９﹒８元收市。除了受惠奪得東京
奧運與北京冬奧傳播權之外，據悉快手也發力跨境電商，布局業務新增長點，可在２３０元附近
低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道24/05/2021
【理財專題】iBond快開賣 即睇邊間銀行最多優惠
|財經熱話21/05/2021
【恒指季檢】比亞迪、碧桂園服務及信義光能染藍 成分股增至58隻
|中國故事21/05/2021
《神州經脈》歐議會凍結討論中歐貿易協定 人行收水滬指失三千五
|財經熱話21/05/2021
《股市一周》懶理虛幣插水 科網回勇恒指升430點 科指彈6%
|市場動向21/05/2021
港人平均有5張信用卡 逐張找數好麻煩？ 簡單一招解燃眉之急
|財經熱話21/05/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》太平洋航運逢低吸納 貨運租金高企盈利水漲船高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰