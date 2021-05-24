《傳聞》網易（９９９９）增推新遊戲，快手發力跨境電商

《傳聞》近日網易（０９９９９）股價明顯走強，據聞近日網易繼續增推數十款新遊戲，有

助增加客戶與收入，上周五（２１日）以１８７﹒２元收市，上升４﹒８％，短期有望反覆上試

２００元阻力。

另外，快手（０１０２４）上周五抽升５﹒７％，以２３９﹒８元收市。除了受惠奪得東京

奧運與北京冬奧傳播權之外，據悉快手也發力跨境電商，布局業務新增長點，可在２３０元附近

低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

