《傳聞》內地電企發電量增，泰格醫藥（０３３４７）收入增

《傳聞》內地電企股價靠穩，據悉近期高溫天氣，加上製造業訂單不俗，生產活動增長強勁

，支持持電企發電量保持雙位數增長。華電國際電力（０１０７０）上周五（２１日）以

２﹒４４元收市，上升４仙，短期阻力位為２﹒６至２﹒７元。

而泰格醫藥（０３３４７）股價走勢好轉，上周五以１６１﹒８元收市，上升７﹒８元。據

悉泰格醫藥旗下多項藥物相繼恢復臨床試驗，有助收入穩步增加，可在１５０至１６０元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

