《傳聞》京東物流１３７萬人認購，凍資５７３１億元

《傳聞》市場消息指，京東物流（０２６１８）最終獲１３７﹒３萬份認購申請，凍結資金

５７３１億元，公開認購超額７１５倍。

京東物流年內第４隻有過百萬人捧場的新股，由於公開發售超購逾７００倍，將觸發回撥機

制，公開發售比例由３％增至９％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

