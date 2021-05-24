《傳聞》市場消息指，京東物流（０２６１８）最終獲１３７﹒３萬份認購申請，凍結資金
５７３１億元，公開認購超額７１５倍。
京東物流年內第４隻有過百萬人捧場的新股，由於公開發售超購逾７００倍，將觸發回撥機
制，公開發售比例由３％增至９％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/05/2021 09:01
《傳聞》京東物流１３７萬人認購，凍資５７３１億元
《傳聞》市場消息指，京東物流（０２６１８）最終獲１３７﹒３萬份認購申請，凍結資金
５７３１億元，公開認購超額７１５倍。
京東物流年內第４隻有過百萬人捧場的新股，由於公開發售超購逾７００倍，將觸發回撥機
制，公開發售比例由３％增至９％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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