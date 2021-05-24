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即市新聞

24/05/2021 11:58

《魚缸博客》暑假就到提早部署飛機佬，東航睇４銀樓上

　　《魚缸博客》近排有幾間神州嘅航空公司出咗四月嘅營運數據，反映國內航空業復甦得唔錯
，其中表現比較好嘅有東航（００６７０）同國航（００７５３）旅客周轉量按年分別上升２﹒
１８倍同２﹒４１倍。
　　博客睇好神州整體航空業，原因有三，（一）國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，
提出高度重視大宗商品價格攀升帶來嘅不利影響，要綜合施策保障供給，遏制價格不合理上漲，
除咗鋼、銅、?外，油價亦好大機會係中央嘅目標之一，有利減輕飛機佬成本壓力；（二）有消
息透露，歐盟委員會建議放寬對海外非必要旅行嘅限制，任何接種完歐盟批准嘅疫苗已達兩周嘅
旅客將允許入境歐盟，如果通過最快可以喺６月開始實施；（三）神州嘅暑假大多由７月開始，
依家係差唔多訂機票嘅時間，今年係神州疫情放援後嘅首個暑假，飛機佬喺旺季議價能力應較以
往大，第三季公布嘅客運數據有望造好，依家可及早部署。
　　東航同國航由神州航線同國際航線帶嚟嘅收入比例差唔多，神州航線佔近６５巴仙，暑假檔
期對佢哋都有利。不過國航手持國泰（００２９３）近三成股權，國泰管理層表明，市場復甦步
伐緩慢，４月客運需求非常疲弱；而且國泰裁員行動未減，反映仍存財政壓力，估計國泰嘅表現
會成為國航嘅升勢阻力。
　　所以博客會較為睇好東航，上望４銀樓上。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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