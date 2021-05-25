《傳聞共賞》內地家電價格回落，基金加注內銀股

《傳聞共賞》 內地家電價格回落，進口車庫存降

基金加注內銀股，紙漿價升不利紙企



《昔日傳聞》 阿里遭股東折讓近１％配售１４２０萬股，套現逾２９億元

京東物流１３７萬人認購，凍資５７３１億元

內地電企發電量增，泰格醫藥（０３３４７）收入增

網易（９９９９）增推新遊戲，快手發力跨境電商

外資押注中國金融開放，農夫山泉（９６３３）續推新產品

內地醞釀措施穩定鋼材市場，原材料價升不利德昌

對沖基金收割加密貨幣，比亞迪（０１２１１）市場份額增

基金次季加倉石油股，內地外貿出口續強勁

華為與徠卡終結合作關係

春江鴨吸納京東健康，恆生力拓跨境理財通

基金押注理財通，內地５Ｇ客戶增長加快

比亞迪（０１２１１）推新車款；養老險成為險企新增長點

國泰（００２９３）擬關法蘭克福機師外站基地

億京擬１２０億洽購九展貼近意向價，料快落實

傳內地出招遏抑商品升勢，新一輪５Ｇ基站設備將招標

中金加力財富管理業務，中高端啤酒銷售增長快

潘蘇通南區深水灣道豪宅，獲逾３３億元洽購

化工產品價格續向上，東方電氣（１０７２）力拓風電設備

資金流入黃金市場，重卡股弱勢有因

吉利控股旗下富豪汽車年內於瑞典上市，估值２００億美元

股票基金減倉避險，外資低吸內銀股

工程機械成本上漲，上海醫藥（０２６０７）發力創新藥

國泰擬發美元債，逾１０億美元資金已承諾有意認購

內地港口吞吐量增，集裝箱供求續緊張

全球手機出貨量將放慢，中信證券投行業務突出

奈雪的茶最快周四闖關，擬籌４６億元

泰禾人壽正與新潛在買家洽商賣盤，延長停接新單至７月底

港交所（３８８）受益商品大旺，招銀力拓理財資管業務

中國黃金消費回暖，加力老舊汽車補貼



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

