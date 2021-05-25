  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2021 09:01

《傳聞》內地家電價格回落，進口車庫存降

　　《傳聞》市場消息稱，今年來持續漲價的內地家電，有銷售放慢跡象，令空調與冰箱價格高
位回落。海信家電（００９２１）昨日（２４日）以１１﹒２８元收市，下跌０﹒２８元，現水
平短期料有爭持。
　　而由於進口車受到缺芯問題影響較大，交付供應減少而需求卻穩步增加，令進口車庫存下降
，利好中升控股（００８８１）股價，昨日逆市升２％，以６２﹒２５元收市，續跑贏大市。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/05/2021
《神州經脈》中國關切韓美聲明　監管嚴查大宗商品炒作　滬指悶升
財經熱話24/05/2021
【港交所新CEO】歐冠昇履新接燙手山芋？傳肩負整肅公司文化重任
財經熱話24/05/2021
碧服市值超越碧桂園　投資「輕資產」VS「重資產」
FOCUS24/05/2021
【FOCUS】虛幣大宗慘遭「暴擊」　惟有磚頭歲月靜好?
開市Good Morning24/05/2021
溫傑：藍籌新貴一概不追入！
投資解鎖24/05/2021
嚴選中國概念股，一文睇清三大潛力主題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金