《傳聞》市場消息稱，今年來持續漲價的內地家電，有銷售放慢跡象，令空調與冰箱價格高
位回落。海信家電（００９２１）昨日（２４日）以１１﹒２８元收市，下跌０﹒２８元，現水
平短期料有爭持。
而由於進口車受到缺芯問題影響較大，交付供應減少而需求卻穩步增加，令進口車庫存下降
，利好中升控股（００８８１）股價，昨日逆市升２％，以６２﹒２５元收市，續跑贏大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/05/2021 09:01
《傳聞》內地家電價格回落，進口車庫存降
《傳聞》市場消息稱，今年來持續漲價的內地家電，有銷售放慢跡象，令空調與冰箱價格高
位回落。海信家電（００９２１）昨日（２４日）以１１﹒２８元收市，下跌０﹒２８元，現水
平短期料有爭持。
而由於進口車受到缺芯問題影響較大，交付供應減少而需求卻穩步增加，令進口車庫存下降
，利好中升控股（００８８１）股價，昨日逆市升２％，以６２﹒２５元收市，續跑贏大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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