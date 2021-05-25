《傳聞》內地家電價格回落，進口車庫存降

《傳聞》市場消息稱，今年來持續漲價的內地家電，有銷售放慢跡象，令空調與冰箱價格高

位回落。海信家電（００９２１）昨日（２４日）以１１﹒２８元收市，下跌０﹒２８元，現水

平短期料有爭持。

而由於進口車受到缺芯問題影響較大，交付供應減少而需求卻穩步增加，令進口車庫存下降

，利好中升控股（００８８１）股價，昨日逆市升２％，以６２﹒２５元收市，續跑贏大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

