《傳聞》基金加注內銀股，紙漿價升不利紙企

《傳聞》跨境理財通啟動在即，據悉基金大戶加內銀股，押注資產管理業務增長提速。交通

銀行（０３３２８）股走勢轉強，昨日（２４日）以５﹒１４元收市，上升９仙，上試５﹒３至

５﹒５元。

另外，儘管紙價一再漲價，但紙漿價格升幅更大，據聞內地有紙企被逼暫停停機，紙業股不

宜一面倒看好。晨鳴紙業（０１８１２）昨日以６﹒６１元收市，下跌３仙，７元阻力大。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

