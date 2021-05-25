《傳聞》科濟藥業已通過上市聆訊，籌資最多３９億元

《傳聞》市場消息指，生科公司科濟藥業（ＣＡＲｓｇｅｎ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ）

已通過上市聆訊，公司昨日開始上市前推介，擬集資４億至５億美元（約３１﹒２億至３９億港

元），高盛及瑞銀為聯席保薦人。

據了解，公司專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新ＣＡＲ－Ｔ細胞療法。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

