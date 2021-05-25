《魚缸博客》心動公司（０２４００）又開車，回調完可慢慢收貨！

《魚缸博客》近來科技股都係得六個字：「插水！插水！插水！」，加密貨幣大幅波動，連

帶科技股都受罪，最抵死就係有部分科技股其實都唔關事，不過大市波動就咩都死，講乜都無用

。

最近博客留意到手遊股有調整，好似隻心動公司（０２４００）咁，曾經由３０幾蚊升到１

１４﹒５蚊歷史高位，之後再回吐至６０幾蚊上下波動，似乎都走唔出個區間。今日新聞就係話

佢旗下隻《籠中窺夢》遊戲終於拎到版號，意味就快出街，刺激股價今日大漲７％。

心動遊戲旗下有幾個出名ＩＰ，包括《仙境傳說》、以及一個類似《石器時代》嘅ＩＰ《不

休的烏拉拉》，不過呢種ＭＭＯＲＰＧ已經唔係大路遊戲，而係一種消費情懷嘅遊戲，主要目標

可能係３０歲以上群組；而新推出嘅《籠中窺夢》屬於解謎類遊戲，喺遊戲平台Ｓｔｅａｍ已經

出左宣傳片好耐。

不過心動公司最搵錢應該就係旗下平台「ＴＡＰＴＡＰ」，其實佢主要做手機遊戲銷售，用

戶可以上去買ＧＡＭＥ玩，雖然係小遊戲為主，相信都係「以量取勝」為主，即係可能賣幾蚊至

幾十蚊，吸引人ＤＯＷＮ黎試下玩。呢個平台好處就係括免公司遊戲嘅上架費，即係自家發行遊

戲再係自家平台上線，唔一定要係ＩＯＳ或者安卓ＳＴＯＲＥ上，被人分薄利潤。

博客覺得近期科技股應該喘定，而心動股價係５０至７０蚊左右上波動，如果股價見番５字

頭的話都可以繼續收貨，畢竟股價歷史新高上過１００蚊樓上，只係近期受市場消息影響而插水

，短期目標可以先睇７０蚊先，如果企搵幾日再上就可以繼續持有，否則到價就好先食胡喇！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

