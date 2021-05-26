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即市新聞

26/05/2021 09:01

《傳聞》中國旅遊酒店加速復元，風電裝機設備價格下跌

　　《傳聞》市場消息稱，內地旅遊復元加快，加上當局建議居民避免不必要跨境旅遊，推動內
地酒店入住率持續改善，利好錦江資本（０２００６）酒店業務表現，昨日（２５日）以
１﹒８６元收市，上升２﹒２％，技術走勢呈現好轉。
　　而由於市場競爭激烈，風電裝機設備價格持續下跌，加上鋼鐵等原材料上升，風電設備股毛
利可能受壓。金風科技（０２２０８）昨日以１３元收市，升１﹒８８％，短期受制１４元阻力
。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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