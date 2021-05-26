《傳聞》網易雲音樂擬在港上市，中金、美國銀行及瑞信為保薦人

《傳聞》內媒報道，網易（０９９９９）旗下網易雲音樂即將在港遞表上市，計劃集資７０

﹒３６億元，網易雲音樂未有回應。

報道指，公司將全球發售２１３２萬股，佔總股本１０％。其中２１３﹒２萬股，即１０％

在港公開發售，每股定價最高３３０元。保薦人為中金公司、美國銀行及瑞士信貸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

