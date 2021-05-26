《傳聞》至少３家中概股擱置美國上市計劃

《傳聞》市況波動影響部分新股上市進展。市場消息指，投資者對於增長性行業的投資意欲

下降，螞蟻集團有份投資的內地共享單車公司哈囉出行等至少３家中資企業，擱置了在美國上市

的計劃。

消息指，哈囉出行、喜馬拉雅和七牛雲均於早前向美國證交會（ＳＥＣ）提交上市文件，但

目前決定推遲投資者認購的計劃，消息引述其中一名承銷團表示，目前仍然留意市場，以尋求合

適的上市窗口。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

