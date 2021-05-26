《傳聞》貝達藥業最快本周尋求上市聆訊，集資７８億元

《傳聞》市場消息指，貝達藥業最快於本周尋求上市聆訊，計劃集資多達１０億美元（約

７７﹒５億港元），瑞銀及中金為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

