《傳聞》市場消息指，貝達藥業最快於本周尋求上市聆訊，計劃集資多達１０億美元（約
７７﹒５億港元），瑞銀及中金為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/05/2021 09:01
《傳聞》貝達藥業最快本周尋求上市聆訊，集資７８億元
《傳聞》市場消息指，貝達藥業最快於本周尋求上市聆訊，計劃集資多達１０億美元（約
７７﹒５億港元），瑞銀及中金為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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