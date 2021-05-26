《魚缸博客》中石化研發氫能有進展！可小注吼入做中長線部署

《魚缸博客》今日魚缸表現叻醒，可以延續到琴日近５００點升勢開心衝上！而多個板塊獲

市場青睞，好似新經濟、地產、賭股等其實已經升咗唔少。好多缸友或者都諗緊好唔好高追博些

少，不過博客就覺得依家個市未好明顯轉勢，唔洗咁急追股！睇返今日油股雖然無咩追捧，不過

應該都博得過！當中最睇好就係中石化（００３８６）。

先講油市方面，最近國際關注美伊談判，大家可能預期雙方達成談判之後，伊朗就可以出口

石油，或者會令油供上升影響油價。不過博客就覺得油市之後受各地經濟復甦帶動，大幅提振油

需，中長線而言對油價有一定帶動，所以博客覺得油股都值得部署。

睇好中石化，係因為公司將推出首個綠氫煉化項目，規劃喺出年全面建成投產，而投產年產

量大約想達一萬噸。之前都同大家講過，氫能係電動車能源發展目標，用呢一種能源比用電能更

加穩定同較大效益，依家神州大推電動車發展，所以公司落實項目算係正式打入氫能研發市場。

再睇番之前中石化其實已經公布，佢地喺內蒙古鄂爾多斯風電光伏制氫項目，規劃年製氫產

能２萬噸，包括電解水製氫工程和新能源發電工程兩部分。佢地更加計劃「十四五」期間建設１

０００座加氫站或油氫合建站，打造「中國第一大氫能公司」，變相可以憧憬下公司轉型成功。

參考埋公仔圖，最近股價表現相對平穩，喺４銀水平橫行，博客覺得可以小注入做中長線，第一

目標價暫時５銀先，如果到時走勢仲有動力，可以再諗下加注，博衝上６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

