《傳聞》市場消息稱，重慶鋼鐵（０１０５３）發力布局綠色與智慧製造，目標擬建成超千
萬噸鋼鐵企業。隨著大宗商品價格回落，重鋼股價調整至２﹒３元以下水平有一定值博率，昨日
（２５日）以２﹒３６元收市，下跌２﹒０７％。
而美國打壓之下，中芯國際（００９８１）擴產計劃未受影響。據悉中芯在深圳投資興建２
８或以上納米芯片生產線，計劃在明年投產，預期股價在２３元水平支持力強，昨日以２３﹒５
元收市，上升０﹒４３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/05/2021 09:01
《傳聞》重鋼擬建超千萬噸鋼企，中芯（００９８１）續擴產
《傳聞》市場消息稱，重慶鋼鐵（０１０５３）發力布局綠色與智慧製造，目標擬建成超千
萬噸鋼鐵企業。隨著大宗商品價格回落，重鋼股價調整至２﹒３元以下水平有一定值博率，昨日
（２５日）以２﹒３６元收市，下跌２﹒０７％。
而美國打壓之下，中芯國際（００９８１）擴產計劃未受影響。據悉中芯在深圳投資興建２
８或以上納米芯片生產線，計劃在明年投產，預期股價在２３元水平支持力強，昨日以２３﹒５
元收市，上升０﹒４３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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