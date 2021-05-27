《傳聞》重鋼擬建超千萬噸鋼企，中芯（００９８１）續擴產

《傳聞》市場消息稱，重慶鋼鐵（０１０５３）發力布局綠色與智慧製造，目標擬建成超千

萬噸鋼鐵企業。隨著大宗商品價格回落，重鋼股價調整至２﹒３元以下水平有一定值博率，昨日

（２５日）以２﹒３６元收市，下跌２﹒０７％。

而美國打壓之下，中芯國際（００９８１）擴產計劃未受影響。據悉中芯在深圳投資興建２

８或以上納米芯片生產線，計劃在明年投產，預期股價在２３元水平支持力強，昨日以２３﹒５

元收市，上升０﹒４３％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

