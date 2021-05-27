《傳聞》中國Ａ股走勢好轉，據聞與近周新發行基金規模擴大至數百億元人民幣有關，流入
Ａ股資金增加，利好上証綜指表現。安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日（２５日）以２１﹒３
元收市，上升０﹒１元，續可在２０﹒８至２１元附近吸。
另外，市場消息稱，內地生豬存欄量穩步回升，預期豬肉價格下行趨勢持續。中糧家佳康（
０１６１０）昨日逆市下跌１﹒３２％，以３﹒７４元收市，短期股價進一步向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/05/2021 09:01
《傳聞》新發基金增加利好Ａ股，內地豬價跌勢未止
《傳聞》中國Ａ股走勢好轉，據聞與近周新發行基金規模擴大至數百億元人民幣有關，流入
Ａ股資金增加，利好上証綜指表現。安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日（２５日）以２１﹒３
元收市，上升０﹒１元，續可在２０﹒８至２１元附近吸。
另外，市場消息稱，內地生豬存欄量穩步回升，預期豬肉價格下行趨勢持續。中糧家佳康（
０１６１０）昨日逆市下跌１﹒３２％，以３﹒７４元收市，短期股價進一步向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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