《傳聞》市場消息指，內地監管當局要求騰訊（００７００）成立金融控股公司，並將其與
金融有關的業務放入該新公司，以讓當局能更好地進行監管。騰訊涉及金融的業務包括移動支付
、借貸及保險等，包括中國首家互聯網銀行微眾銀行，以及中國首家互聯網保險公司眾安在綫（
０６０６０），但消息指當局未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些業務，將等待騰訊提交計劃
案後再告知。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/05/2021 09:02
《傳聞》螞蟻整改後，騰訊（０７００）亦被要求成立金融控股公司
《傳聞》市場消息指，內地監管當局要求騰訊（００７００）成立金融控股公司，並將其與
金融有關的業務放入該新公司，以讓當局能更好地進行監管。騰訊涉及金融的業務包括移動支付
、借貸及保險等，包括中國首家互聯網銀行微眾銀行，以及中國首家互聯網保險公司眾安在綫（
０６０６０），但消息指當局未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些業務，將等待騰訊提交計劃
案後再告知。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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