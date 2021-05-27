《傳聞》螞蟻整改後，騰訊（０７００）亦被要求成立金融控股公司

《傳聞》市場消息指，內地監管當局要求騰訊（００７００）成立金融控股公司，並將其與

金融有關的業務放入該新公司，以讓當局能更好地進行監管。騰訊涉及金融的業務包括移動支付

、借貸及保險等，包括中國首家互聯網銀行微眾銀行，以及中國首家互聯網保險公司眾安在綫（

０６０６０），但消息指當局未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些業務，將等待騰訊提交計劃

案後再告知。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

