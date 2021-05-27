《傳聞》市場消息指，美國貿易代表戴琦預計將於本周與中國官員進行首次對話，討論中美
首階段貿易協議進展，目前未知與戴琦通話的是中國國務院副總理劉鶴，還是其他官員。
消息指中美工作人員級別的通話已於美國時間周二（２５日）晚上進行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/05/2021 09:01
《傳聞》戴琦本周將與中國官員舉行首次對話
《傳聞》市場消息指，美國貿易代表戴琦預計將於本周與中國官員進行首次對話，討論中美
首階段貿易協議進展，目前未知與戴琦通話的是中國國務院副總理劉鶴，還是其他官員。
消息指中美工作人員級別的通話已於美國時間周二（２５日）晚上進行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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