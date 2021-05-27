《傳聞》戴琦本周將與中國官員舉行首次對話

《傳聞》市場消息指，美國貿易代表戴琦預計將於本周與中國官員進行首次對話，討論中美

首階段貿易協議進展，目前未知與戴琦通話的是中國國務院副總理劉鶴，還是其他官員。

消息指中美工作人員級別的通話已於美國時間周二（２５日）晚上進行。



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