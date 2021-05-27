《魚缸博客》有女股神加持，抽唔中京東物流，暗盤值唔值得入？

《魚缸博客》由京東集團（０９６１８）分拆出嚟嘅京東物流（０２６１８）公開發售部分

錄得超購７１４﹒６１倍，一手１００股中籤率只有８巴仙，認購３００手（即３萬股）先可以

穩獲一手。招股咁火爆，抽唔中嘅缸友們，暗盤又值唔值得追入呢？

先睇睇京東物流服務範圍主要包括倉配服務、快遞快運、大物件、冷鏈服務，以及跨境服務

。截至２０２０年底，京東物流共運營９００多個倉庫，總管理面積約２１０萬平方米，並擁有

超過１９萬名配送人員。京東物流近年的營收快速成長，從２０１８年嘅３７９億人仔，２０１

９年增展近三成二到２０１９年嘅４９８億人仔。去年營收更進一步增長４７﹒２巴仙至達到７

３４億人仔嘅新高。

雖然收入年年增加，但京東物流原來仲未開始賺錢。２０１８年、２０１９年及２０２０年

分別虧損２８億人仔、２２億人仔及４０億人仔。由於擴大人力及倉儲硬投資，再加上預期毛利

率下降，京東物流喺份招股書已經講到明，今年虧損仲會顯著增加。截至今年第一季，京東物流

營收比去年同期升６４巴仙，但毛利就下降７３巴仙，毛利率大幅降至只有１巴仙，遠低於２０

２０年嘅８﹒６巴仙。

而京東物流獲「科技女股神」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下太空探索創新ＥＴＦ（ＡＲＫＸ

），於周一（２４日）建倉共３８０萬股，涉資約１﹒５億銀。不過根據日前有傳機構投資者進

行場外暗盤交易（ＯＴＣ）錄得２宗成交，分別為１５萬股以及１０萬股，作價介乎４２銀至４

４﹒４銀，較招股價４０﹒３６銀高出４﹒０６巴仙至１０巴仙。按場外暗盤價最高４４﹒４銀

計算，一手１００股，估計每手帳面都只係賺４０４銀。

另一方面，神州近期嚴打壟斷，又收緊科技公司嘅監管，香江科技龍頭近期表現都麻麻。喺

呢個市況下，如果缸友們希望京東物流重現京東健康（０６６１８）上市後飆高一倍嘅盛況，恐

怕會失望。毛利率跌，加上虧損擴大，已經有分析呼籲缸友們，首日掛牌有錢賺最好落袋啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

