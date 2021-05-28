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即市新聞

28/05/2021 09:01

《傳聞》江銅（００３５８）自產礦增加；內地工程機械再漲價

　　《傳聞》江西銅業（００３５８）在１７﹒４至１７﹒６元水平有不俗支持力，據悉江銅自
產銅礦增加，年產達到逾２０萬噸，加上國際銅價僅高位回落數個百分點，短期股價料有技術性
反彈，目標價為１８﹒５至１９元。
　　市場消息稱，內地挖掘機、起重機等工程機械再漲價，以抵銷鋼材價格上升的影響，有利工
程機械行業保持盈利。中聯重科（０１１５７）昨日（２７日）低位回升收９﹒９６元，短期有
機重上１０元水平。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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