《傳聞》華潤啤酒（００２９１）股價呈強，昨日（２７日）升收６９﹒９元收市，據悉華
潤啤酒陸續推出新產品，進行多元布局，包括果味的碳酸飲料產品，強化業務增長點，短期股價
維持強勢。
另外，明源雲（００９０９）昨日股價逆市爆升７﹒２％，以４１﹒９５元收市。據悉明源
雲推動地產商數字化發展，客戶付費能力強，帶動雲業務收入增長較快，宜待股價回落至４１元
附近低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/05/2021 09:01
《傳聞》華潤啤酒推出新產品；明源雲雲業務收入增長快
《傳聞》華潤啤酒（００２９１）股價呈強，昨日（２７日）升收６９﹒９元收市，據悉華
潤啤酒陸續推出新產品，進行多元布局，包括果味的碳酸飲料產品，強化業務增長點，短期股價
維持強勢。
另外，明源雲（００９０９）昨日股價逆市爆升７﹒２％，以４１﹒９５元收市。據悉明源
雲推動地產商數字化發展，客戶付費能力強，帶動雲業務收入增長較快，宜待股價回落至４１元
附近低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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