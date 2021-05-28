《傳聞》中國醫療保健平台智雲健康擬在港ＩＰＯ籌四億至五億美元

《傳聞》彭博引述知情人士報道，中國數字醫療保健平台智雲健康正考慮在香港或美國進行

首次公開招股，集資約四億至五億美元。據稱公司一直在與潛在的顧問就發行股票進行談判，最

快今年上市，ＩＰＯ規模、時間表和地點，可能仍會發生變化。智雲健康未有回應。

智雲健康成立於２０１４年，提供用於慢性病管理的軟件即服務系統，將醫院，藥房，保險

公司和患者聯繫在一起。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

