《魚缸博客》潛在購買力未完全釋放，小米（１８１０）仲追得過

《魚缸博客》小米（１８１０）喺二、三月份因為反壟斷同花旗國十年期國債收益率抽高因

素下，股價走低；不過反壟斷其實唔多關佢事，因為神州手機市場仲有好多牌子，例如ＶＩＶＯ

、ＯＰＰＯ等，小米其實冇能力去阻止消費者買其他牌子，家電業務更唔洗講啦，就呢一點嚟睇

，跌幅純粹跟新經濟板塊走，即係ｏｖｅｒ ｒｅａｃｔｅｄ。另外，暫時十年期債息好穩定，

喺逾１﹒５厘至近１﹒７厘區間上落（出奇地無論有咩風講放水收水也好，收益率波動性都唔大

），債息收益率暫時未見對小米股價構成風險。

小米首季業績十分之好，純利按年升２﹒６倍，智能手機業務收入按年漲近７０巴仙，按季

都有近２１巴仙升幅，最驚喜係無因為印度疫情同晶片短缺問題調低全年銷售目標，唔怪得之啲

大行績後紛紛上調目標，調整後區間２０﹒７銀（晨星）至４０銀（光大證券），中位數３４﹒

８銀（銀河聯昌）。

小米會分兩階段，納入富時羅素全球股票指數系列同埋相關市值加權指數，相信基金已經慢

慢入緊貨，６月２號公布有冇得再納入富時中國５０指數，缸友可以解讀為至少到６月頭，仲有

錢湧緊入去。

小米喺今年３月初話，不定期斥最多１００億喺公開市場回購，聯交所資料披露暫時用咗５

０億，啫係仲有一半彈藥未用，參考番回購紀錄，小米股價多數喺２５銀頭至近２７銀回購，博

客推斷如果個價真係回落至呢啲水平，公司會再出手托價。

小米造車，雷軍當時口口聲聲話公司有積累、有錢，所以唔造車可惜。如果今次再趁高位配

股，喺未用盡閒置資金（至少回購都留咗５０億啦）嘅情況下，實在好難向股東交代。

博客目標睇前頂３５﹒９銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

