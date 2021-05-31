《傳聞共賞》國美（００４９３）力谷網上業務

《傳聞共賞》 內地家電出口面臨壓力，國美（００４９３）力谷網上業務

國內遊有利美蘭空港（００３５７），人口老齡化利義齒訂單增



《昔日傳聞》 江銅（００３５８）自產礦增加；內地工程機械再漲價

華潤啤酒推出新產品；明源雲雲業務收入增長快

騰訊（００７００）被要求成立金融控股公司

戴琦本周將與中國官員舉行首次對話

重鋼擬建超千萬噸鋼企，中芯（００９８１）續擴產

新發基金增加利好Ａ股，內地豬價跌勢未止

哈囉出行等至少３家中概股擱置美國上市計劃

貝達藥業最快本周尋求上市聆訊，集資７８億元

中國旅遊酒店加速復元，風電裝機設備價格下跌

內險投資回報升，內銀股加力財富管理

阿里遭股東折讓近１％配售１４２０萬股，套現逾２９億元

內地電企發電量增，泰格醫藥（０３３４７）收入增

網易（９９９９）增推新遊戲，快手發力跨境電商

外資押注中國金融開放，農夫山泉（９６３３）續推新產品

內地醞釀措施穩定鋼材市場，原材料價升不利德昌

對沖基金收割加密貨幣，比亞迪（０１２１１）市場份額增

基金次季加倉石油股，內地外貿出口續強勁

華為與徠卡終結合作關係

春江鴨吸納京東健康，恆生力拓跨境理財通

基金押注理財通，內地５Ｇ客戶增長加快

比亞迪（０１２１１）推新車款；養老險成為險企新增長點

國泰（００２９３）擬關法蘭克福機師外站基地

億京擬１２０億洽購九展貼近意向價，料快落實

傳內地出招遏抑商品升勢，新一輪５Ｇ基站設備將招標

中金加力財富管理業務，中高端啤酒銷售增長快

潘蘇通南區深水灣道豪宅，獲逾３３億元洽購

化工產品價格續向上，東方電氣（１０７２）力拓風電設備

資金流入黃金市場，重卡股弱勢有因

吉利控股旗下富豪汽車年內於瑞典上市，估值２００億美元

股票基金減倉避險，外資低吸內銀股

工程機械成本上漲，上海醫藥（０２６０７）發力創新藥

國泰擬發美元債，逾１０億美元資金已承諾有意認購

內地港口吞吐量增，集裝箱供求續緊張

全球手機出貨量將放慢，中信證券投行業務突出

奈雪的茶最快周四闖關，擬籌４６億元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

