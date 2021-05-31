《傳聞》內地家電出口面臨壓力，國美（００４９３）力谷網上業務

《傳聞》市場消息稱，內地家電出口企業面臨兩大壓力，一是原材料成本上漲，二是人民幣

升值，削弱市場競爭力。海爾智家（０６６９０）在３３至３４元有阻力，上周五（２８日）回

落至３２﹒６５元收市，短期股價料在現水平整固。

而國美零售（００４９３）上周五爆升７﹒５％，以１﹒２８元。據聞國美力谷網上業務，

計劃將活躍用戶數目倍增至１億元。如能成事，對股價有一定刺激作用，短期阻力位為１﹒３５

至１﹒４元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

