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即市新聞

31/05/2021 09:01

《傳聞》內地家電出口面臨壓力，國美（００４９３）力谷網上業務

　　《傳聞》市場消息稱，內地家電出口企業面臨兩大壓力，一是原材料成本上漲，二是人民幣
升值，削弱市場競爭力。海爾智家（０６６９０）在３３至３４元有阻力，上周五（２８日）回
落至３２﹒６５元收市，短期股價料在現水平整固。
　　而國美零售（００４９３）上周五爆升７﹒５％，以１﹒２８元。據聞國美力谷網上業務，
計劃將活躍用戶數目倍增至１億元。如能成事，對股價有一定刺激作用，短期阻力位為１﹒３５
至１﹒４元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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