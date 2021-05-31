《傳聞》國內遊有利美蘭空港（３５７），人口老齡化利義齒訂單增

《傳聞》市場消息稱，國內旅遊業穩步復甦，主要是全球多國地區疫情未受控，國外遊難以

恢復，內地集中國內遊，例如海南旅遊，利好美蘭空港（００３５７），上周五（２８日）以

３３﹒０５元收市，上升０﹒７元，短期料上試３５元。

另外，全球人口老齡化加劇，據悉利好義齒及相關器材訂單持續快速增長，帶動現代牙科（

０３６００）股價不斷走高。上周五以６﹒６６元收市，上升６仙，惟短期累積升幅大，現價不

宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

