《傳聞》市場消息稱，國內旅遊業穩步復甦，主要是全球多國地區疫情未受控，國外遊難以
恢復，內地集中國內遊，例如海南旅遊，利好美蘭空港（００３５７），上周五（２８日）以
３３﹒０５元收市，上升０﹒７元，短期料上試３５元。
另外，全球人口老齡化加劇，據悉利好義齒及相關器材訂單持續快速增長，帶動現代牙科（
０３６００）股價不斷走高。上周五以６﹒６６元收市，上升６仙，惟短期累積升幅大，現價不
宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/05/2021 09:01
《傳聞》國內遊有利美蘭空港（３５７），人口老齡化利義齒訂單增
《傳聞》市場消息稱，國內旅遊業穩步復甦，主要是全球多國地區疫情未受控，國外遊難以
恢復，內地集中國內遊，例如海南旅遊，利好美蘭空港（００３５７），上周五（２８日）以
３３﹒０５元收市，上升０﹒７元，短期料上試３５元。
另外，全球人口老齡化加劇，據悉利好義齒及相關器材訂單持續快速增長，帶動現代牙科（
０３６００）股價不斷走高。上周五以６﹒６６元收市，上升６仙，惟短期累積升幅大，現價不
宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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