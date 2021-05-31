《魚缸博客》朝雲集團增長不俗且貨源集中度提升，現價可吼入！

《魚缸博客》最近博客搵到朝雲集團（０６６０１）比大家短炒。

朝雲集團主要在中國開發及製造家居護理、個人護理、寵物護理及其他產品，係家居護理、

個人護理領域屬於龍頭之一，基本面穩陣。另外，博客睇中公司嘅寵物護理產品，業務收入於２

０２０年按年增長逾十倍，博客睇好呢個市場潛力增長巨大。

增長方面，公司增長穩定，２０２０年純利按年增兩成一。再根據彭博綜合預測，２０２１

年純利將增至３﹒１５億人仔按年升約４０巴仙。以現價約９銀計算，２０２１年預測市盈率約

３２倍，以此增速而言估值可接受。

中金早前亦發表報告，話睇好公司成為神州領先一站式家居護理、寵物護理同個人護理平台

嘅廣闊前景。中金又話其成長路徑清晰，持續快速成長確定性強，估計以家居護理作為基本盤，

未來通過產品升級、線上線下渠道拓展，增速有望快於行業。

然而，半新股主要炒供求。朝雲集團招股價為９﹒２銀，上市至今仍然潛水，見魚缸氣氛轉

好些少，博炒上招股價上都可以試下。博客再望下ＣＣＡＳＳ，見貨源集中度逐漸提升，市場參

與者持續減少，估計係大戶想收夠貨後炒作嘅跡象。

走勢方面，朝雲集團於４月及５月築咗個靚底，反映８銀有強大支持；加上上星期有兩日出

現較大成交量且大陽燭突破，博客估計升勢持續。建議現價買入，目標價１１銀，不過連續２日

收穿８﹒５銀走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

