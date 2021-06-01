《傳聞》上海醫藥（０２６０７）加大研發，近月金飾銷售火爆

《傳聞》上海醫藥（０２６０７）股價走勢漸有起色，據悉近年上醫不斷加大研發力度，過

去五年增幅達到三倍，全力拓展創新藥，現水平續可留意，昨日（３１日）以１７﹒５４元收市

，上升０﹒５８元。

另外，由於國際金價向上突破１９００美元，據聞帶動近月內地金飾行情火爆，銷售顯著增

加，支持周大福（０１９２９）股價走勢持續呈強，昨日以１４﹒９元收市，上升０﹒３２元，

宜待股價回落至１４﹒３至１４﹒５元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

