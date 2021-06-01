《傳聞》上海醫藥（０２６０７）股價走勢漸有起色，據悉近年上醫不斷加大研發力度，過
去五年增幅達到三倍，全力拓展創新藥，現水平續可留意，昨日（３１日）以１７﹒５４元收市
，上升０﹒５８元。
另外，由於國際金價向上突破１９００美元，據聞帶動近月內地金飾行情火爆，銷售顯著增
加，支持周大福（０１９２９）股價走勢持續呈強，昨日以１４﹒９元收市，上升０﹒３２元，
宜待股價回落至１４﹒３至１４﹒５元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/06/2021 09:04
《傳聞》上海醫藥（０２６０７）加大研發，近月金飾銷售火爆
《傳聞》上海醫藥（０２６０７）股價走勢漸有起色，據悉近年上醫不斷加大研發力度，過
去五年增幅達到三倍，全力拓展創新藥，現水平續可留意，昨日（３１日）以１７﹒５４元收市
，上升０﹒５８元。
另外，由於國際金價向上突破１９００美元，據聞帶動近月內地金飾行情火爆，銷售顯著增
加，支持周大福（０１９２９）股價走勢持續呈強，昨日以１４﹒９元收市，上升０﹒３２元，
宜待股價回落至１４﹒３至１４﹒５元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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