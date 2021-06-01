《傳聞》貝達藥業通過聆訊，擬集最多７８億元

《傳聞》Ａ股貝達藥業（深：３００５５８）已通過聯交所上市聆訊，市場消息指，貝達藥

業計劃集資多達１０億美元（約７７﹒５億港元），高盛、瑞銀及中金為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

