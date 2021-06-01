《傳聞》Ａ股貝達藥業（深：３００５５８）已通過聯交所上市聆訊，市場消息指，貝達藥
業計劃集資多達１０億美元（約７７﹒５億港元），高盛、瑞銀及中金為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/06/2021 09:01
《傳聞》貝達藥業通過聆訊，擬集最多７８億元
《傳聞》Ａ股貝達藥業（深：３００５５８）已通過聯交所上市聆訊，市場消息指，貝達藥
業計劃集資多達１０億美元（約７７﹒５億港元），高盛、瑞銀及中金為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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