《傳聞》頂級手套推遲新股集資１０億美元計劃，涉美國進口禁令

《傳聞》路透社消息報道，馬來西亞橡膠手套製造商頂級手套（Ｔｏｐ Ｇｌｏｖｅ）受美

國進口禁令影響，已經推遲其在港ＩＰＯ集資１０億美元的計劃。報道指，該公司正等待美國海

關和邊境保衛局的指示，以確定進口禁令是否會取消。公司沒有回應。

今年３月尾，美國海關及邊境保衛局指，在為期數月的調查後發現，有充分證據證明頂級手

套公司利用強迫勞動手段生產手套。



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