《魚缸博客》奶茶股「賓仕國際」近期炒作，悶悶地短炒可能都唔錯

《魚缸博客》講起賓仕國際（０１７０５）呢隻股，博客回憶真係湧住出嚟，皆因當年上市

博客剛好有一手，係暗盤走貨已經賺到大半份糧，首日上市炒到上七蚊，已經係幾份糧，不過唔

係你錢唔入你袋，有賺已經好好。

當年「天仁茗茶」攻港，人人手入面一杯，好似潮童產物咁，幾年過去，飲奶茶熱潮仲未退

去，之後神州巨企「喜茶」攻港，雖然剛開店時候係威係勢，不過似乎未有調整公司策略，水土

不服情況下最終都唔係太做得住，可能太過睇得起神州口味係香江嘅接納程度。

呢一點，「喜茶」嘅對手「奈雪的茶」就醒目好多，可能眼見過「喜茶」失敗，所以情願直

接來港上市就算，最新消息指呢個禮拜四（３日）尋求上市獲批，好快就公開招股，博客試過一

次，「奈雪的茶」喺飲品同價錢上同「喜茶」接近，不過好多都係大鋪且兼賣麵包，而且麵包水

準出色，又有唔同造型嘅麵包方便女士打卡，買一杯加隻包可能都六、七十蚊人仔埋單，仲有座

位可以休息下，咁就可以造就高毛利低成本嘅飲品店啦。

講咁多，其實只係想表達，假如「奈雪的茶」真係可以在港上市的話，未來可能會有好多呢

類手搖飲品企業來港集資，好似神州企業「喜茶」、台灣企業「貢茶」、「五十嵐」呢類企業，

相信都應該幾受投資歡迎，而早早在港上市、靠代理「天仁茗茶」嘅賓仕國際一定會受惠。

賓仕國際上市後股價長期低落，隨著經濟重啟、市民外出消費，加上「奈雪的茶」來港上市

，分析師可能會對手搖飲品企業估值重新評估，對賓仕股價有正面作用，短炒而言都應該有肉食

，建議而家低於１蚊樓下都可以繼續收集，而且公司市值唔算貴，都係３億多小小，目標價可以

先睇企穩１蚊，之後食半留半睇睇，可能等「奈雪的茶」上市後，賓仕股價又繼續起飛都唔一定

！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

