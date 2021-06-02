《傳聞》恒大物業遭股東大折讓售股，賣家非中國恒大

《傳聞》恆大物業（０６６６６）傳遭股東配售２﹒７億股，更可以加碼１﹒９億股，即合

共最多４﹒６億股，每股作價９﹒８元，較前收市價折讓１２﹒３４％，可套現最多４５﹒０８

億元。

根據配售文件，是次配售與大股東中國恆大（０３３３３）無關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

