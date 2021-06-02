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即市新聞

02/06/2021 11:28

《傳聞》微創醫療機器人傳本月申請在港上市，高瓴資本持股逾８％

　　《傳聞》內地媒體報道，微創醫療（００８５３）旗下的微創醫療機器人計劃今年赴港上市
，最快本月正式向港交所遞交招股說明書。
　　２０２０年１２月３１日，微創醫療機器人曾與中金公司簽署上市輔導協議，擬科創板掛牌
上市，同一天微創醫療機器人完成股份制改革。截至去年１２月底，高瓴資本持有微創醫療機器
人逾８％的股份，為最大機構投資方。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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