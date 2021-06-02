《魚缸博客》經濟重啟可關注油股，中海油除息後守百天線可部署！

《魚缸博客》最近孖屐因為經濟重啟而再關注油股，睇返油價最近表現叻醒。博客就覺得大

家都可以部署返油股，其中就建議可關注中海油（００８８３）。

首先睇返８月布油期貨喺星期二曾經升到每桶７１美元，創舊年３月８號以來高位，而花旗

７月原油期貨都可以升逾２巴仙報每桶６７﹒７２美金。油價整體表現唔錯，近期公布經濟數據

表現都幾好，包括中、美的製造業活動數據等等，而大家都憧憬緊經濟重啟再推高油價，所以博

客覺得油股依家值得留意。

而中海油作為行業龍頭股，波動性比股業更加強，而參考圖表，中海油現時似乎有動力走上

，或者正造一個小圓底。而ＭＡＣＤ指標以及隨機慢步指數（ＳＴＣ－Ｓｌｏｗ）指數亦有轉好

趨勢。而股價喺１００天線（約８﹒５１銀）有支持，如果可以守住哩個水平，預料股價表現應

該Ｋｅｅｐ住向好。而睇返近兩日資金流向亦轉好，由流出變為流入，反映資金可以重新關注，

至於大戶主動買沽比率亦達５８：４２，反映大戶買盤動力較強，預料股份或會再有追捧。

不過要留意嘅就係，中海油將會喺聽日除息，除息之後沽壓或會較多，所以建議可以先觀望

聽日走勢先，如果守住百天線，就可以小注部署中、長線，目標先睇９﹒５水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

