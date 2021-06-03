《魚缸博客》醫療平台股調整深，買阿里健康博反彈

《魚缸博客》醫療平台股前排跟住母企齊齊走低，股價愈跌愈深，不過近日平安好醫生（０

１８３３）率先反彈，今日更成功挑戰５０天線水平，相對於現價追平醫，博客認為買佢同行阿

里健康（００２４１）更值搏。

阿里健康中咗染藍魔咒後不斷走低，近日最低跌到１９銀水平，不過成班線上醫療佬主要都

係「子因母賤」，三股母企都受累神州反壟斷監管，孖屐驚線上醫療平台會成監管部門下一個目

標，而阿里（０９９８８）更係重點「照顧」對象，阿里健康估值自然大跌，但近日孖屐對科技

股放低戒心，眾多科技股亦開始炒番上去，相信醫療平台股即將迎來新升浪，平醫就係好例子。

阿里健康３月底止年度業績扭虧為盈，錄得股東應佔溢利３﹒４９億人仔；全年收入達１５

５﹒１８億人仔，按年增長６１﹒７巴仙，毛利３６﹒１７億人仔按年上升６２﹒１巴仙，業務

增長強勁。

瑞信近期出咗報告講阿里健康，話佢直銷業務正進行結構性變革，未來將專注於藥品銷售，

預計公司平台業務的非藥品銷售商品成交金額（ＧＭＶ）將會進一步增加，有望持續擴大用戶規

模、提升服務普及率。而佢旗下天貓好藥已經係神州規模最大嘅醫藥電商平台，３月止年度活躍

消費者已超過２﹒８億，按年增長９０００萬人，規模效應下業務增長惹人憧憬。

阿里健康受累科技股調整響低位橫行整固，近期最低掂過１８﹒８２銀企返穩，博客認為現

價買都可以，等佢出多支陽燭企上２０蚊先買仲穩陣，短線阻力睇２５銀，中線目標價２８銀以

上，收低過１８銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

