《魚缸博客》醫渡科技（０２１５８）博入北水炒起，現價可入！

《魚缸博客》首先，公司早前季檢獲納入恆生綜合指數，意味成為北水潛在新貴，博客我都

相信非常大機會入選！首先公司概念獨特，橫跨Ｓａａｓ及醫療概念，於所在領域處於龍頭位置

，目前未有同類股份取代到佢嘅地位，估計入選後首日會有資金買入。

其次，公司近期都有業務動作。例如近日旗下醫渡雲業務成功中標「海南省臨床真實世界數

據研究平台（一期）」項目，將通過人工智能技術，協助神州首個「醫療特區」博鰲樂城國際醫

療先行區發展。雖然中標政府項目唔一定有好高利潤，不過亦都算對公司實力嘅肯定。

另外，科技股走勢又係咪咁差？博客又唔覺得。首先以美團（０３６９０）為首嘅科技股未

算太弱，半日依然處於３００銀位置，即使魚缸呢兩日跌幾百點都頂得住。其次，Ａ股創業板半

日都收復翻上日失地，料神州嘅高估值股都依然強勢。

走勢方面，股價依然頂住係近期嘅支持位約３９銀，只要短期穩守３９銀，短期可先上望

４６銀位置先，博客建議現價可買入！但收穿３５銀就要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

