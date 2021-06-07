《魚缸博客》芯片荒有排未完，買華虹（１３４７）追同業落後

《魚缸博客》馬拉疫情爆發，宣布全國性封城兩周。孖屐認為會令晶片短缺問題雪上加霜，

事關佢係全球第七大半導體出口國，依家封城搞到訂單要再Ｄｅｌａｙ，全球晶片產業鏈都受影

響。

今日芯片股就受上述消息提振逆市炒高，上星期因為花旗國投資禁令而走低嘅中芯（００９

８１）亦反彈，當中博客就對華虹（０１３４７）心郁郁，認為走勢落後同業嘅佢即將跟升。

芯片荒理應冇咁易搞掂。電子業製造巨頭偉創力（Ｆｌｅｘ）近日警告，芯片短缺局面至少

要持續多一年，公司採購負責人預計芯片荒最少持續到２０２２年中期至年尾，更認為近日馬拉

封城會進一步對行業供應鏈施壓。Ｉｎｔｅｌ首席執行官仲估芯片荒會持續幾年，即使業界紛紛

改造工廠增產，但要全方位應付上升需求，幾年時間少不免，睇嚟單係炒供求都有排炒。

華虹截至今年３月底止，首季純利３３０５﹒９萬美元，按年升６２﹒７％；每股盈利０﹒

０２５美元。期內，銷售收入３﹒０５億美元，按年升５０﹒３％。毛利為７２１５﹒８萬美元

，按年升６８﹒９％；毛利率２３﹒７％，按年升２﹒６個百分點。預計第二季銷售收入約３﹒

３５億美元，相當於按季升近一成，毛利率約２３％至２５％。

芯片股入面，華虹算係未炒高，晶門（０２８７８）同上海復旦（０１３８５）已經炒過一

排，中芯（００９８１）就因為係花旗眼中釘，所以都係不宜沾手，華虹至今都係由３７﹒８５

銀低位彈左一成，等佢企穩再響十天線（約４２﹒２銀）買入，理應繼續反覆向上，初步目標睇

５０天線（約４５銀），穿３７銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

