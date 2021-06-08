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即市新聞

08/06/2021 09:01

《傳聞》內地車企加價，全球缺芯問題持續緊張

　　《傳聞》由於芯片、鋼與銅等原材料大幅上升，據悉內地有車企開始漲價，包括ＳＵＶ在內
，但目前難料市場反應如何。吉利汽車（００１７５）昨日（７日）下跌５％，以２１﹒１元收
市。
　　而市場消息稱，全球缺芯問題持續緊張，下半年芯片進一步漲價可能增加，利好芯片股。華
虹半導體（０１３４７）昨日逆市上升０﹒５５元，以４２﹒０５元收市。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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