《傳聞》朝聚眼科醫療本周尋求上市聆訊，集資約２３億

《傳聞》據外電報道指，眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療遞文上市申請，將於本周尋求上市
聆訊，計劃集資約３億美元（約２３﹒３億元），聯席保薦人為海通及華泰。
此前，集團於上市前通過３輪融資，最少獲得５９１５萬美元（約４﹒６億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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