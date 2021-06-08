《傳聞》朝聚眼科醫療本周尋求上市聆訊，集資約２３億

《傳聞》據外電報道指，眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療遞文上市申請，將於本周尋求上市

聆訊，計劃集資約３億美元（約２３﹒３億元），聯席保薦人為海通及華泰。

此前，集團於上市前通過３輪融資，最少獲得５９１５萬美元（約４﹒６億港元）。



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