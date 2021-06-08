《魚缸博客》手機加汽車需求龐大，舜宇（０２３８２）皇朝來臨！

《魚缸博客》有隻藍籌近期不動聲色地抽升，不過市場又好似無咩人講，皆因未到時候啦！

講緊嘅就係舜宇光學（０２３８２），單單係５月中到６月，就足足升三成幾，係科技股當中十

分強勢！

舜宇嘅光學鏡頭喺行內本來就係一哥，而近年來手機鏡頭都流行三鏡頭╱四鏡頭組合，而擁

有呢種技術嘅公司唔多，所以唔難明白舜宇近期會炒高；加上神州手機５Ｇ商業踏入第二年，相

信換機潮將會加劇，而目前都有唔少新款手機原型機模組已經流出，大行匯豐研究更睇好公司係

智能汽車行業增長嘅機會。

講起智能汽車，唔止神州整，美國整，德國英國都話要整，因為當中涉及多個「光學雷達」

，即係向架車身上安裝百個至幾百個鏡頭，用作感測車身周為環境，令到自動駕駛可以更準確，

安全事故率可以大大降低，而呢類光學鏡頭屬於中高階技術製造，售賣都頗高。

食正手機加汽車需求龐大，舜宇真係天時地利都齊晒，唯一擔心就係芯片行業可唔可以擴產

，因為目前芯片短缺令到全球多個行業都無辦法順利運行全部產能，不論整啤酒定番梘都受影響

，所以下半年手機行業可唔可以大反彈，都要睇芯片行業配合唔配合到。

不過，可以睇到光學產品都係需求大過供給，所以舜宇先可以從１５０蚊升返上１９０蚊水

平，博客建議可以提早係６月收貨，低過２００蚊樓下都係可以分注買入，預計７、８月開始就

炒上，９月新機公布會後就會有獲利盤，目標價先睇歷史高位２４１﹒８銀，反正經濟大復甦，

真係唔好估頂！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

