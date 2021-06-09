《傳聞共賞》時代天使擬上限定價，光控（１６５）基金業務壯大

《傳聞共賞》 時代天使擬上限定價，傳逾７０萬人認購

光控（１６５）基金業務壯大，九龍倉（４）資產估值大升

中航科工（２３５７）拓直升機業務，工程機械股走弱有因



《昔日傳聞》 內地車企加價，全球缺芯問題持續緊張

醒目資金加倉內地券商股

債券通南向通擬月內出台，料最快本周內公布

眾安銀行有望短期內獲證券牌照，利拓財富管理業務

國內遊保持熱度，內地涼茶市場恢復增長

中金（０３９０８）逆市上升有因，基金借勢獲利回吐

新能源車醞釀漲價，嗶哩嗶哩（９６２６）加力遊戲產業鏈

千億資金建倉Ａ股，集裝箱造價翻番

熊貓電子（００５５３）力攻工業機器人

內地提高直接股權融資比重，國產奶粉市佔率升

恆大物業遭股東大折讓售股，賣家非中國恆大

貝達藥業通過聆訊，擬集最多７８億元

奈雪的茶周四尋求上市獲批，規模約５億美元

上海醫藥（０２６０７）加大研發，近月金飾銷售火爆

中信証券（０６０３０）力拓國際化，港交所增長潛力大

內地家電出口面臨壓力，國美（００４９３）力谷網上業務

國內遊有利美蘭空港（００３５７），人口老齡化利義齒訂單增

江銅（００３５８）自產礦增加；內地工程機械再漲價

華潤啤酒推出新產品；明源雲雲業務收入增長快

騰訊（００７００）被要求成立金融控股公司

重鋼擬建超千萬噸鋼企，中芯（００９８１）續擴產

新發基金增加利好Ａ股，內地豬價跌勢未止

哈囉出行等至少３家中概股擱置美國上市計劃

中國旅遊酒店加速復元，風電裝機設備價格下跌

內險投資回報升，內銀股加力財富管理

阿里遭股東折讓近１％配售１４２０萬股，套現逾２９億元

內地電企發電量增，泰格醫藥（０３３４７）收入增

網易（９９９９）增推新遊戲，快手發力跨境電商

外資押注中國金融開放，農夫山泉（９６３３）續推新產品



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

