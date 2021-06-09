《魚缸博客》受惠鴻蒙擴展，供應商中軟國際（３５４）可勇闖高峰

《魚缸博客》華為早前正式推出鴻蒙２﹒０系統，將ＩｏＴ時代全硬件產品連通為「超級終

端」嘅系統中樞，打造「全場景智慧生活戰略」。雖然華為本身無上市，不過佢系統組件嘅軟件

開發商中軟國際（００３５４）有望受惠衝高。

中軟國際星期一（７日）同花旗舉行投資者電話會議，管理層表示，早於２０１８年集團已

經開始參與鴻蒙建設。華為目標係今年底前安裝鴻蒙嘅智能設備達到３億部，而每連接一部設備

至鴻蒙系統，中軟可收取１０蚊人仔，目標市場份額大約２０巴仙。集團舊年來自鴻蒙相關收入

為２億銀人仔，預計未來數年每年會翻一番。集團目標是到２０２３年收入可達到３００億銀人

仔，其中４０巴仙由新興業務貢獻。

大行花旗都好睇好中軟前景，發布研究報告指，基于中軟國際新興業務發展加快，以及利潤

前景更好，上調其２０２１至２３財年盈利預測７巴仙至８巴仙，目標價由１０﹒５銀調高近兩

成半至１３﹒１港元，重申「買入」評級。

受惠隨著鴻蒙系統進一步擴大市場，中軟國際股價前景仍然樂觀，不過始終已經連升三日，

今日仲創埋新高，有興趣嘅缸友不妨睇多兩日，吼１１銀至１１﹒５銀先分段入貨，成交配合下

目標價先睇１３銀，止蝕睇１０天線約１０﹒４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

