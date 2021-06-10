  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2021 15:57

《傳聞》成都泉源堂申請來港上市，集資約２３億元

　　《傳聞》成都泉源堂大藥房今日遞交上市申請。據ＩＦＲ引述消息指，公司計劃集資約２億
至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元）。聯席保薦人為花旗及海通。公司曾於２０１５
年在新三板掛牌。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS10/06/2021
【FOCUS】拜登赴歐洲地緣盛宴　撤抖音禁令實藏殺招
開市Good Morning10/06/2021
林家亨：舜宇出貨量數據遜色　瑞聲50元附近可吸納
財經熱話10/06/2021
【大國博弈】拜登簽署新行政命令　撤銷TikTok及微信禁令
中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高　滬綜指悶升成交大縮
中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業　按揭有乜要注意？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金