《傳聞》成都泉源堂申請來港上市，集資約２３億元

《傳聞》成都泉源堂大藥房今日遞交上市申請。據ＩＦＲ引述消息指，公司計劃集資約２億
至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元）。聯席保薦人為花旗及海通。公司曾於２０１５
年在新三板掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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