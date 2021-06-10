《傳聞》成都泉源堂申請來港上市，集資約２３億元

《傳聞》成都泉源堂大藥房今日遞交上市申請。據ＩＦＲ引述消息指，公司計劃集資約２億

至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元）。聯席保薦人為花旗及海通。公司曾於２０１５

年在新三板掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

