《傳聞》南向債券通傳今推出

《傳聞》市場傳聞，「南向通」或將於近日宣布啟動，最快會在今天（１０日）開幕的「第

十三屆陸家嘴論壇」上宣布開通，初期只准購買投資級別債券。

據悉，目前「南向通」第一批名單約有幾十家合格交易對手，包括銀行和非銀機構。機構人

士認為，「南向通」的啟動也有助於緩衝人民幣快速升值的壓力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

