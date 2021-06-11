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即市新聞

11/06/2021 12:00

《魚缸博客》東京奧運會事在必行，吼位入體品龍頭安踏

　　《魚缸博客》依家東瀛疫情稍有紓緩，但有排都未清零。國際奧委會死都唔肯停辦奧運，東
瀛惟有焗住搞，總之今年７月２３號至８月８號就係搞奧運嘅日子。孖屐要搵嘢炒，體品龍頭可
以乘機博返轉，安踏（０２０２０）同李寧（０２３３１）都係唔錯嘅選擇，不過印度奧委會近
排宣布，因為國內民意，決定解除同李寧嘅官方合作關係，無謂明知有利淡消息都衝入去，所以
都係玩安踏好過。
　　大行瑞信話，安踏開管理層會議嗰陣講，計劃今年開３０間Ａｎｔａ　Ｇｕｏｑｉ門店，品
牌定價會高主品牌一倍。透過渠道調查所得，呢個牌子多數折頭好細，所以經營利潤可較普通門
店高。Ｆｉｌａ品牌方面，目前Ｆｉｌａ成人股裝店生產力為每月７０萬人仔，他屐係升至每月
１００萬人仔，升幅係超過四成。
　　況且依家神州人特別鐘意新疆棉，安踏一早喺３月退出良好棉花發展協會，話會一直採購新
疆棉喎。夠晒政治正確，奧運熱潮之下銷售應該唔成問題。
　　再技術走勢睇睇，安踏幅圖相當之靚，現價可入手，收穿上星期五（４號）低位，即係１５
０﹒６銀，就要止蝕啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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