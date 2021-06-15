《傳聞共賞》青啤拓酒吧連鎖業務，基金半年結大換馬

《傳聞共賞》 青啤拓酒吧連鎖業務；基金大戶續減持阿里巴巴

基金半年結大換馬；南亞地區紡織品生產訂單流向中國



《昔日傳聞》 新一波北水流入港股，新經濟股補空倉

光伏玻璃價格喘定，浪潮國際（００５９６）加力雲業務

南向債券通傳今推出

化肥市場景氣好轉，鋼材價格續高位運行

內銀力爭債券通商機，低溫鮮奶成為乳企增長引擎

時代天使擬上限定價，傳逾７０萬人認購

傳李澤楷ＳＰＡＣ洽與星網上房地產平台合併

光控（００１６５）基金業務壯大，九龍倉（００００４）資產估值大升

中航科工（０２３５７）拓直升機業務，工程機械股走弱有因

內地車企加價，全球缺芯問題持續緊張

醒目資金加倉內地券商股

債券通南向通擬月內出台，料最快本周內公布

眾安銀行有望短期內獲證券牌照，利拓財富管理業務

國內遊保持熱度，內地涼茶市場恢復增長

中金（０３９０８）逆市上升有因，基金借勢獲利回吐

新能源車醞釀漲價，嗶哩嗶哩（０９６２６）加力遊戲產業鏈

千億資金建倉Ａ股，集裝箱造價翻番

熊貓電子（００５５３）力攻工業機器人

內地提高直接股權融資比重，國產奶粉市佔率升

恆大物業遭股東大折讓售股，賣家非中國恆大

貝達藥業通過聆訊，擬集最多７８億元

奈雪的茶周四尋求上市獲批，規模約５億美元

上海醫藥（０２６０７）加大研發，近月金飾銷售火爆

中信証券（０６０３０）力拓國際化，港交所增長潛力大

內地家電出口面臨壓力，國美（００４９３）力谷網上業務

國內遊有利美蘭空港（００３５７），人口老齡化利義齒訂單增

江銅（００３５８）自產礦增加；內地工程機械再漲價

華潤啤酒推出新產品；明源雲雲業務收入增長快

騰訊（００７００）被要求成立金融控股公司



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

