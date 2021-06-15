《傳聞》青啤拓酒吧連鎖業務；基金大戶續減持阿里巴巴

《傳聞》青島啤酒（００１６８）股價大強勢，上周五（１１日）升上８７﹒４５元收市，

據悉青啤計劃在全國快速發展「ＴＳＩＮＧＴＡＯ １９０３青島啤酒吧」連鎖業務，成為業務

新增點。

另外，阿里巴巴（０９９８８）股價弱勢，監管政策風險難消。據聞基金大戶持續減持阿里

巴巴股份，上周五跌收２０５﹒２元，可能下試２００元支持位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

