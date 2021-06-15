《魚缸博客》海底撈（６８６２）接近一年低，等多陣再撈底抵玩！

《魚缸博客》自疫情以來，海底撈（０６８６２）股價沒有最低，只有更低，今日股價仲跌

半成，低見３７﹒０５銀，而且曾跌穿２０００億市值，而一年低位３２﹒１５銀都差唔到幾遠

，對比起一年及歷史高位就係８５﹒８銀，講緊都係今年２月份嘅事。

股價大跌，其中原因就梗係同疫情有關，雖然海底撈有外送服務，不過佔生意額唔多，不過

隨住疫苗開始注射，按道理應該股價反彈，不過投資者就唔係咁睇啦！其實海底撈上市初期唔少

人認為公司ＰＥ太高，對於火鍋業係咪值咁高估值係表示保留，但係股民有理無理都係炒左先算

。

另外一點，就係近呢幾年來好多網民推出唔同攻略，包括「１７蚊食海底撈」，其實只係齋

叫一鍋清水，而調味料同小食係免費，只要將調味料當湯包料咁落個清水鍋，再叫一碗白飯，然

後小食當餸菜，咁就可以１７蚊埋單；甚至你可以自己出面買啲平餸拎入去打邊爐，總之慳得一

蚊就得一蚊。

有人認為，中國人其實會「吃窮」海底撈，而呢種「免費式」服務係一把兩面刃，係經濟好

嘅時候，就當係附加服務，吸引更多人消費；但經濟轉差就成為消費者鑽空子嘅其中一個手段，

所以唔少投資者憂慮海低撈毛利會大幅下挫。

不過又咁講，海底撈本來就係靠「服務」兩個字起家，中國消費力係咪真係咁差？博客又唔

覺得，反正海底撈一直行開高段消費，而且市場內缺乏同等對手，加上又入左藍籌，股價再起只

係時間問題，如果敢撈底再揸多一年，依家可能係時候啦！不過建議可以等多陣，又或者分段吸

貨，只要唔低過３０蚊都可以繼續持有，目標價首先睇２０天線（４３﹒６３元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

