《魚缸博客》京東力攻下沉市場，分段吸納做中線投資

《魚缸博客》野村出咗份報告，話京東（０９６１８）管理層認為首季社區團購業務投資回

報率令人滿意，所以會喺第二季加大投資。

而京東嘅社區團購業務主要聚焦喺二三線城市嘅下沉市場，據管理層透露，４月頭京東嘅年

度活躍用戶已經突破５億人，八成新用戶係嚟自下沉市場，預計今年全年用戶增長趨勢會持續。

京東最近喺三線城市寧夏銀川成立咗倉儲配送中心同商品物流集散基地，涵蓋食品、３Ｃ、

家電、服裝、百貨及進口等商品，投入使用後日均處理訂單可以有５萬單，寧夏城際配送、城市

配送、農村配送嘅銜接，滿足工業品下鄉、農產品進城、進出口貿易等物流需求。依家社區團購

競爭仲喺早期階段，相信公司現有嘅物流網絡會係同業間嘅優勢。

另外，京東其實都有汽車概念，近期同天際汽車同北汽簽合作協議，幫佢哋達成數字化轉型

。可以憧憬下做新增長點。

京東市盈率近１３﹒９倍，比起逾２４倍嘅阿里巴巴（０９９８８）抵好多。京東現價已經

跌穿所有平均線，技術走勢要睇番陰陽燭，隻佬前日同今日都似係錘頭，反映將見底回升，缸友

可以趁依家分批入手，中線上望３５０銀樓上，短線收穿２６１銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

