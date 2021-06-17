《傳聞》中國中車力拓新產業；內地工程機械銷售放慢

《傳聞》除了主力鐵路裝備，據悉近年中國中車（０１７６６）力新產業業務，當中風電業
務收人已達到數百億元，成為業務新亮點。中國中車昨日（１６日）逆市升收３﹒７３元。
另外，市場消息稱，由於挖掘機等工程機械價格一再調高，可能對市場銷售造成影響，銷售
隨時出現放慢。中聯重科（０１１５７）昨日進一步向下尋底，以７﹒９８元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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